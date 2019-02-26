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ВТБ оценил убыток от потери контроля над украинской «дочкой» 

Rambler News Service + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Убыток ВТБ от потери контроля над украинской «дочкой» в результате отзыва Нацбанком Украины (НБУ) лицензии составил 17,3 млрд рублей, говорится в отчетности группы.
«В ноябре 2018 года Национальный банк Украины признал Банк ВТБ (Украина) несостоятельным. В декабре 2018 года Национальный банк Украины отозвал лицензию Банка ВТБ (Украина). Упомянутые выше события привели к потере контроля группы над банком … Убыток от снятия с баланса «дочерней» компании составил 17,3 млрд рублей», — говорится в отчете.
Ранее Нацбанк Украины сообщил, что убыток украинских банков с государственным российским капиталом в 2018 году составил 11 млрд гривен ($402,3 млн).
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