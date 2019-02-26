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Крымские власти планируют приватизировать «Массандру» 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Власти Крыма планируют приватизировать крупнейшее винодельческое предприятие "Массандра", сообщил глава парламента республики Владимир Константинов.
"Этот вопрос будет рассматриваться как вопрос приватизации. Никакого государственного управления в этом плане не предусматривается. Конкуренция в этой сфере высока, потребность в инвестициях очень большая", — сказал Константинов журналистам, отвечая на вопрос о будущем винзавода "Массандра".
Ранее правительство России передало объединение "Массандра" из ведения управления делами президента РФ в государственную собственность Крыма. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
По словам Константинова, предприятие требует модернизации.
"Абсолютно убежден, что решением профильного комитета парламента будет принято решение о включении в план приватизации и рассмотрении всех возможных вопросов в этой связи", — подчеркнул он.
Глава парламента добавил, что детали приватизации будут прорабатываться с профильным министерством и потенциальными инвесторами, а оценка стоимости предприятия будет проведена специалистами.
"Массандра" — крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода, включает восемь филиалов, каждый из которых имеет исторические традиции. Виноградники объединения общей площадью около 4 тысяч гектаров тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.
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Компании , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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