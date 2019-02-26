Кремль высказался об участии Путина в деле Калви

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что российский лидер не вмешивается в расследование дела основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, сообщает РИА "Новости".
Песков подчеркнул, что Путин "никоим образом" не может оказывать влияние на следственные действия.
"Еще раз можно только повторить, что и сам глава государства неоднократно это говорил: до решения суда говорить о какой-то вине кого бы то ни было невозможно", — сказал Песков.
Ранее в Кремле отвергли сообщения СМИ о том, что Путин якобы счел оправданным возбуждение дела против Калви.