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«МегаФон» и Mastercard запускают финансовый маркетплейс 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
«МегаФон» и Mastercard заключили меморандум о создании финансового маркетплейса, где будут представлены финансовые услуги, говорится в сообщении российского оператора связи. Документ подписан в рамках форума Mobile World Congress в Барселоне 26 февраля 2019 года.
«Благодаря инновационному сервису абоненты МегаФона, держатели виртуальных и пластиковых карт Mastercard «МегаФон Банка», первыми в России получат доступ к банковским предложениям от крупнейших финансовых организаций страны и возможность в несколько кликов в привычном мобильном приложении оформить удобный кредитный продукт в режиме онлайн и практически моментально получить деньги на счет мобильного телефона и оплачивать покупки», — говорится в сообщении.
Безопасность платежей обеспечит MasterCard с помощью системы токенизации. К маркетплейсу подключены Райффайзенбанк, Газпромбанк и «Ак Барс Банк», впоследствии число кредитных организаций расширится.
Для входа в маркетплейс в приложении «МегаФон Банк» заведен раздел «Кредитные продукты». При этом система сама будет подстраиваться под пользователя и предлагать ему индивидуальные сервисы. «Деньги будут зачислены прямо на счет мобильного телефона абонента, и далее ими можно будет расплачиваться везде с помощью цифровой карты-токена Mastercard, привязав ее к Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay», — указано в сообщении.
Для всех абонентов «МегаФона» услуга финансового маркетплейса станет доступна до конца 2019 года.
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Компании , Экономика , Газпромбанк , Мегафон , Райффайзенбанк Австрия , Ак барс банк , Apple , Google
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