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В «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
Общая сумма исков банка "Восточный" к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку. Об этом рассказал ТАСС член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов.
Он подчеркнул, что не может обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательства это запрещает.
"Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в полтора раза больше претензий фонда к нам, — отметил Юсупов.
По его словам, представителям фонда невыгодно обсуждать суть претензий к ним, а также к их действиям. В их интересах сделать так, чтобы дискуссия ушла в плоскость "придуманных ими претензий".
Ранее сообщалось, что в Кремле прокомментировали участие российского президента Владимира Путина в деле основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, который подозревается в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный" при помощи мошеннической схемы.
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Комментарии
Компании , В мире , Европа , Криминал , Происшествия , Экономика , Майкл Калви , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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