В «Восточном» рассказали о сумме исков к Baring Vostok

Общая сумма исков банка "Восточный" к инвестиционному фонду Baring Vostok в полтора раза выше размера его требований к банку. Об этом рассказал ТАСС член совета директоров и акционер "Восточного" Шерзод Юсупов.

Он подчеркнул, что не может обсуждать детали и сумму исков, поскольку процедура разбирательства это запрещает.

"Могу лишь сказать, что общая сумма наших исков к фонду Baring Vostok в международном арбитраже в полтора раза больше претензий фонда к нам, — отметил Юсупов.

По его словам, представителям фонда невыгодно обсуждать суть претензий к ним, а также к их действиям. В их интересах сделать так, чтобы дискуссия ушла в плоскость "придуманных ими претензий".