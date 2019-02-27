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Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России, подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.
"В целом первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию", — говорится в сообщении регулятора.
Также в сообщении ЦБ говорится, что с 28 февраля Система быстрых платежей будет доступна всем клиентам банков-участников, однако некоторые банки будут подключать клиентов поэтапно.
Разработанная ЦБ Система быстрых платежей в ограниченном режиме запущена в России с 28 января в 11 банках и одной некредитной финансовой организации, в полноценном режиме система заработает с 28 февраля. В числе первых оказались ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, банк "АК Барс", Тинькофф банк, "Киви банк", СКБ-банк, Росбанк, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр".
СБП позволит физическим лицам осуществлять мгновенные платежи в круглосуточном режиме по номеру мобильного телефона независимо от того, в каких банках открыты счета отправителя и получателя перевода. Следующим этапом развития системы будет запуск во второй половине 2019 г. платежей в пользу юридических лиц с помощью QR-кода при оплате товаров и услуг. При этом, по словам первого заместителя председателя ЦБ Ольги Скоробогатовой, запуск C2B-платежей позволит снизить издержки для торговых точек при безналичном расчете.
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Комментарии
Компании , Ольга Скоробогатова , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , РНКО "Платежный центр" , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Киви Банк , Центральный банк России , Альфа-банк
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