Банки подтвердили работоспособность Системы быстрых платежей

Российские банки, участвующую в тестовом запуске Системы быстрых платежей Банка России , подтвердили ее работоспособность, осуществив несколько тысяч операций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦБ.

"В целом первый месяц работы системы позволил банкам провести оптимизацию процессов на своей стороне и осуществить подготовительные мероприятия для запуска сервиса срочных переводов в полномасштабном режиме. За это время было проведено несколько тысяч операций. Банки подтвердили работоспособность системы и интерес к ее дальнейшему развитию", — говорится в сообщении регулятора.

Также в сообщении ЦБ говорится, что с 28 февраля Система быстрых платежей будет доступна всем клиентам банков-участников, однако некоторые банки будут подключать клиентов поэтапно.