АФК «Система» обсуждает продажу 20% «Медси» с иностранными инвесторами и РФПИ

"На фоне впечатляющей динамики развития компании, активный интерес к "Медси" проявляют инвесторы из Японии, Китая и арабских стран. Обсуждается возможность покупки у АФК "Система" до 20% акций "Медси". В том числе мы сейчас ведем обсуждения на эту тему с РФПИ", — сказал Сиразутдинов.

"Компания демонстрирует рост финансовых и операционных показателей уже второй год подряд. Мы ожидаем, что эта тенденция продолжится, и в течение трех лет "Медси" сможет существенно увеличить свою выручку, а долю рынка в России довести до 5%. В 2019 году компания планирует расширять свое присутствие в Москве и Московской области, а также выйти как минимум в два новых региона", — добавил он.

В конце января глава РФПИ Кирилл Дмитриев говорил РИА Новости, что фонд может войти в капитал "Медси", Segezha и агрохолдинга "Степь" в качестве миноритарного акционера.

ГК "Медси" — федеральная частная сеть лечебно-профилактических учреждений. Сеть "Медси" включает 19 клиник в Москве и Московской области, 12 клиник в регионах, 3 крупных клинико-диагностических центра, 2 клинические больницы, 70 медпунктов по всей стране, фитнес— и велнес-центры и 2 санатория. Выручка сети по МСФО за девять месяцев 2018 года выросла в годовом выражении на 49%, до 8,2 миллиарда рублей. Скорректированная OIBDA увеличилась на 16,3% и достигла 1,61 миллиарда рублей. Операционный убыток составил 143 миллиона рублей против прибыли в 1,42 миллиарда рублей в аналогичном периоде предыдущего года.