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«Роснефть» собралась увеличить загрузку СМП 

News.ru 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Компания «Роснефть» решила внести существенный вклад в наращивание грузопотока на Северном морском пути (СМП) и может перенаправить туда нефть с новых месторождений Ванкорского кластера. Для этого потребуется построить трубопровод до побережья Таймыра.
Компания Игоря Сечина видит этот проект в связке с разработкой Пайяхской группы месторождений «Нефтегазхолдинга» (НГХ) Эдуарда Худайнатова. Соответствующая концепция прорабатывается в кабмине, но комплексной оценки необходимых инвестиций ещё нет, пишет «Коммерсант».
По информации издания, Эдуард Худайнатов и глава «Росатома» Алексей Лихачёв обратились к вице-премьеру Максиму Акимову с просьбой оценить целесообразность создания совместной инфраструктуры поставок нефти для дозагрузки СМП. По информации источников газеты, Худайнатов и Лихачёв указывают на риски срыва поручения президента по обеспечению грузовой базы для СМП в 80 млн т грузов к 2024 году. В связи с этим предлагается перенаправить на север нефть новых месторождений Ванкорского кластера «Роснефти» (Лодочного, Сузунского и Тагульского) с ресурсами 1,9 млрд т, запасами 500 млн т и планируемой добычей 22−24 млн т в год. Речь идёт о строительстве нефтепровода от Ванкорского кластера до бухты Север на побережье Таймыра длиной около 600 км и мощностью 25−50 млн т, который бы проходил через Пайяхские месторождения.
К 2024 году «Роснефть» и НГХ собираются по построенному с нуля нефтепроводу отгружать через терминал на Таймыре в бухте Север 20 млн т нефти, отмечается в публикации. Часть объёмов предполагается отправлять на танкерах через Берингов пролив. Ожидается, что в 2035 году суммарная добыча на этих проектах может составить 50−55 млн т.
Один из источников газеты в отрасли утверждает, что транспортировка с Ванкора до СМП с использованием танкеров ледового класса как минимум вдвое дешевле альтернативного маршрута через порт Козьмино на Дальнем Востоке по системе «Транснефти».
Как заявил советник главы «Транснефти» Игорь Дёмин, у «Роснефти» нет обязательств по объемам сдачи нефти по принципу «бери или плати» перед трубопроводной компанией.
«Значит, будем конкурировать с новым направлением», — отметил Дёмин.
Ранее News.ru сообщал, что кабмин активно развивает СМП. Как отметил глава Минэнерго Александр Новак, к 2020 году исходящие грузопотоки углеводородного сырья по СМП достигнут 27 млн т в год, а ещё через пять лет, к 2025 году, превысят 77,8 млн т в год.
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Компании , Эдуард Худайнатов , Александр Новак , Алексей Лихачев , Максим Акимов , Игорь Сечин , Игорь Демин , Транснефть , Минэнерго , Росатом , Роснефть
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