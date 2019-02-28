Бренд одежды Mexx вернется в Россию через Wildberries

Голландский бренд одежды Mexx вернется в Россию. Компания начнет продажи на сайте Wildberries с 1 марта, а осенью 2019 года откроет в Москве первый магазин, сообщает «Коммерсантъ».

Wildberries заключил с Mexx эксклюзивный контракт. По его условиям, Mexx обязан прекратить поставлять свою продукцию другим российским онлайн-ритейлерам.

На Wildberries появится коллекция весна-лето 2019, в ассортименте которой 1,3 тысячи товаров. Другие условия стороны не раскрывают.

Mexx ушел с российского рынка в 2017 году. У бренда было около 30 торговых точек, но его владелец (на тот момент это был турецкий холдинг Eroglu) решил прекратить развивать марку в России.

Сейчас продукция бренда в ограниченном количестве продается на ряде интернет-площадок. Например, в ассортименте Lamoda есть обувь Mexx.

Mexx был основан в Голландии в 1984 году. В 1997 бренд вышел на российский рынок усилиями компании BNS Group, которая также развивает в России Michael Kors, Calvin Klein и Topshop.

В 2018 году голландский холдинг RNF выкупил Mexx у Eroglu, и BNS Group снова стала эксклюзивным дистрибьютором марки в России. Тогда компания объявила, что планирует запустить около 15 магазинов Mexx в России в течение пяти лет. Первый откроется в Москве осенью 2019 года.

Wildberries в 2013 году основали Татьяна и Владислав Бакальчук. По данным компании, в 2018 году продажи Wildberries выросли на 72% — до 118,7 млрд рублей.

По версии Forbes, Wildberries в 2019 году занял четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний рунета с оценкой $1,2 млрд, а Татьяна Бакальчук стала второй женщиной-миллиардером в России.