«Курганмашзавод» перешел к «дочке» Ростеха

«Сделка по приобретению 74,5% акций ПАО «Курганмашзавод» состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО «Высокоточные комплексы», входящее в состав Ростеха. Условия сделки не разглашаются», — пояснили в компании, передает РИА «Новости».

Отмечается, что эта сделка стала последней в передаче предприятий военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации Ростех.

Предприятие «Курганмашзавод» специализируется на создании боевых машин пехоты БМП и транспорта их базе.