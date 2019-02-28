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«Курганмашзавод» перешел к «дочке» Ростеха 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПАО «Курганмашзавод» перешел в акционерный контроль «Высокоточных комплексов» (входит в Ростех), об этом сообщили в пресс-службе «Высокоточных комплексов».
«Сделка по приобретению 74,5% акций ПАО «Курганмашзавод» состоялась 21 февраля 2019 года. Покупателем акций выступило АО НПО «Высокоточные комплексы», входящее в состав Ростеха. Условия сделки не разглашаются», — пояснили в компании, передает РИА «Новости».
Отмечается, что эта сделка стала последней в передаче предприятий военного дивизиона концерна «Тракторные заводы» под управление госкорпорации Ростех.
Предприятие «Курганмашзавод» специализируется на создании боевых машин пехоты БМП и транспорта их базе.
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Компании , Экономика , Курганмашзавод , Ростех , Концерн "Тракторные заводы" , РИА Новости
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