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На Кипре обнаружили крупное месторождение природного газа 

ТАСС + ещё 1 38 минут назад
Фото: Reuters
Американская компания Exxon Mobil обнаружила крупное месторождение природного газа в 10-м блоке исключительной экономической зоны Республики Кипр. Запасы топлива могут быть достаточны для его коммерческого использования, говорится в официальном заявлении, опубликованном в четверг на сайте Exxon Mobil.
"На основе [полученной в результате бурения] предварительной информации обнаруженные запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд куб. метров. Потребуется более детальный анализ в ближайшие месяцы, чтобы точнее определить потенциал этих ресурсов", — говорится в официальном заявлении компании.
По оценке американских экспертов, в случае подтверждения оценки месторождение может стать третьим по величине в мире.
Площадь 10-го блока составляет около 2,6 тыс. кв. км. Глубина скважины достигает 4,2 тыс. м, глубина моря в этом районе составляет чуть более 2 тыс. м. На 10-м блоке пробурено всего две скважины — Glaucus-1 ("Глокус-1") и Delphyne-1 ("Дельфин-1"). В последней месторождений природного газа не обнаружено.
"Эти результаты в области разведки воодушевляют", — заявил в связи с этим президент компании ExxonMobil Exploration Стив Гринли. "Недавно открытые ресурсы могут служить источником энергоресурсов для регионального и мирового рынков, этот потенциал будет изучаться в дальнейшем", — добавил он.
Оператором разведки и добычи запасов в регионе являются Exxon Mobil и компания Production Cyprus ("Продакшн Сайпрес"). Им принадлежит доля в 60% в предприятии, катарской государственной нефтяной компании Qatar Petroleum ("Катар петролеум") — остальные 40%.
До настоящего момента в исключительной экономической зоне острова существовало только одно подтвержденное месторождение природного газа, которое носит название "Афродита". Его запасы оцениваются приблизительно в 116 млрд кубометров газа.
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Комментарии
Компании , Рынки , Экономика , Exxon Mobil
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