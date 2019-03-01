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«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» 

Парламентская газета + ещё 15 40 минут назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор «Нафтогаза» сообщил, что долг «Газпрома» перед компанией по решению Стокгольмского арбитража вырос почти на 200 млн долларов.
Он объяснил увеличение задолженности процентами от основного долга в 2,56 млрд по транзитному делу, сообщает РИА «Новости».
Ранее «Нафтогаз» начал процесс взыскания активов «Газпрома» в Люксембурге. В компании отметили, что уже «получили газ на сумму более двух миллиардов долларов». Там также пообещали запустить аналогичные процессы и в других странах.
Год назад Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». В «Газпроме» заявили о несправедливости решения и полностью приостановили все контракты на поставку и транзит газа через территорию Украины.
В конце мая 2018 года в Киеве заявили о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — активов «Газпрома» в Нидерландах, 19 июня — в Великобритании.
В «Газпроме», в свою очередь, заявили о намерении оспорить обеспечительные меры по запросам украинской компании в этих странах.
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Комментарии24
Компании , Нафтогаз , Газпром , РИА Новости
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