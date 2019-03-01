«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома»

Исполнительный директор «Нафтогаза» сообщил, что долг «Газпрома» перед компанией по решению Стокгольмского арбитража вырос почти на 200 млн долларов.

Он объяснил увеличение задолженности процентами от основного долга в 2,56 млрд по транзитному делу, сообщает РИА «Новости»

Ранее «Нафтогаз» начал процесс взыскания активов «Газпрома» в Люксембурге. В компании отметили, что уже «получили газ на сумму более двух миллиардов долларов». Там также пообещали запустить аналогичные процессы и в других странах.

Год назад Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 2,56 миллиарда долларов в пользу украинского «Нафтогаза». В «Газпроме» заявили о несправедливости решения и полностью приостановили все контракты на поставку и транзит газа через территорию Украины.

В конце мая 2018 года в Киеве заявили о начале принудительного взыскания средств и поддержке судом ее ходатайства об аресте в Швейцарии акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, 5 июня — активов «Газпрома» в Нидерландах, 19 июня — в Великобритании.

В «Газпроме», в свою очередь, заявили о намерении оспорить обеспечительные меры по запросам украинской компании в этих странах.