«Нафтогаз» взыщет долги с «Газпрома» в Европе

«Нафтогаз» анонсировал арест активов «Газпрома» в Люксембурге

Украинский концерн "Нафтогаз" начал взыскивать долг с российского "Газпрома" через его активы в Люксембурге, сообщила пресс-служба "Нафтогаза" на официальной странице в Facebook. В 2014 году "Газпром" подтверждал, что у него есть дочерняя компания в этой стране (юрисдикция была выбрана из-за удобства организации финансирования), сообщилии ранее "Ведомсоти".

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 миллиарда долларов. Остальное взыскиваем через принудительное исполнение [решения арбитража] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге. В ближайшее время возможны процессы и в других странах", — говорится в сообщении. "Газпром" на эти заявления пока не отреагировал.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в размере 2,56 миллиарда долларов плюс проценты, как это постановил Стокгольмский арбитраж по итогам судебных разбирательств между компаниями об условиях контрактов на транзит и поставку российского газа на Украину. "Газпром" оспаривает решение суда и пытается расторгнуть контракты с "Нафтогазом". Суд округа Свеа в Швеции назначил слушания по апелляции "Газпрома" на промежуточное решение арбитража по поставкам газа на октябрь этого года.