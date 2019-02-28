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Греф прогнозирует «хорошие» выплаты по дивидендам Сбербанка 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Решение по объему дивидендов Сбербанка за 2018 год будет принято в апреле, выплаты будут "хорошие", сообщил глава кредитной организации Герман Греф в ходе телеконференции с аналитиками.
"Решение по выплате дивидендов принимается в апреле. Мы идем в соответствии с планом, я думаю, что у нас будут хорошие выплаты по дивидендам", — сказал Греф.
Чистая прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 год выросла на 11,1% по сравнению с показателем предыдущего года и достигла 831,7 млрд рублей.
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