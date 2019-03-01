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«Нафтогаз» заявил об увеличении долга «Газпрома» за год почти на $200 млн 

Rambler News Service + ещё 2 2 часа назад
Задолженность «Газпрома», которую российская компания должна выплатить «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража, увеличилась за прошедший с момента судебного решения год почти на $200 млн и достигла около $2,76 млрд, заявил главный исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Мы заставим "Газпром" выполнить решение арбитража по транзитному делу и заплатить нам $2,56 млрд плюс проценты, которых за год набежало почти $200 млн», — сказал Витренко, слова которого приводит пресс-служба «Нафтогаза».
Как сообщалось ранее, 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж принял окончательное решение по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» по контракту на поставку газа, а 28 февраля 2018 года — решение по контракту на транзит газа через территорию Украины. Арбитры произвели зачет встречных требований, по итогам которого «Газпром» обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд «Газпром» обратился в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) с заявлениями об оспаривании решений суда.
В конце мая — июне 2018 года стало известно, что «Нафтогаз Украины» предпринимает на территории Швейцарии, Нидерландов и Великобритании действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в рамках разбирательства по транзитному контракту.
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Комментарии25
Компании , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром
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