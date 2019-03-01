Тинькофф‐банк заблокировал счета клиента за сделку с биткоинами. Имел ли он право это делать

Один из клиентов Тинькофф-банка столкнулся с блокировкой своих счетов и карт после проведения операции с криптовалютой на сумму в 40 тысяч рублей. Сделка была совершена в системе сервиса LocalBitcoibs, который рекомендовал ресурс самой кредитной организации на своем ресурсе «Т — Ж», утверждает пострадавший.

«Сначала хваленый Т—Ж рассказывает «как купить биткоины» и рекомендует localbitcoibs в статьях, а потом поддержка банка блокируют тебе все счета и карты, и берут тайм-аут, чтобы выяснить, являются ли операции по продаже криптовалют, с приемом денег на карту, легальными в России. В итоге получил вечный бан и ультиматум — расторгнуть договор по письменному заявлению. Не удивлюсь если завтра скажут, что комиссия за перевод средств по бумажному платежному поручению равна 15-20% от суммы перевода. И это после того, как я столько лет их клиент, с тарифом на премиальном обслуживании, со страховками ОСАГО, с оформлением всех родственников по рефералке», — пожаловался клиент банка в Facebook.

Они же не написали: «нельзя»

Автор поста рассказал корреспонденту «360» свою историю. Он напомнил, что мир в настоящее время переживает криптовалютный бум. Многие успешно инвестируют средства в новый финансовый инструмент. Давид поначалу в основном помогал в этом своим друзьям, но и сам немного вкладывался. О способах покупки узнал от Тинькофф банка на ресурсе «Т-Ж» (журнал об управлении финансами), где пошагово расписываются все действия. «Стало понятно, что это — рекомендованный путь покупки», — подчеркнул клиент кредитной организации.

Предупреждения об опасности сделок с криптовалютой в статье банковского ресурса есть, но нет никакой информации об их запрете, отметил Давид. «Они же не написали: нельзя использовать карты Тинькофф банка», — добавил он.

С конца 2017 года Давид активно покупал и продавал криптовалюту, используя свои карты различных банков, но в основном — Тинькофф. «Перед Новым годом решил избавиться от остатков. Продал и спустя день или два блокируются все карты, и приходит уведомление», — рассказал Давид.

Банк заблокировал сразу всю сумму, которая была на счете, сообщил о наличии претензии со стороны отправителя средств и попросил прокомментировать сделку. При этом контрагентом выступал также клиент Тинькофф. Давид отметил, что перевод на 40 тысяч рублей нужно было подтвердить при помощи sms-сообщения.

«Тем более это — именной перевод. Это пришло от клиента банка, где для осуществления перевода нужно достаточно много данных», — еще раз подчеркнул он.

Давид не стал лукавить и признался, что он продает иногда криптовалюту. В данном случае речь также идет о биткоинах. И сразу получил встречный вопрос о согласии при необходимости вернуть деньги отправителю, на который ответил отказом. «Я продал часть своего актива, имущества, и деньги не собираюсь возвращать», — пояснил он свое решение.

После этого банк взял паузу на 3-4 дня. Криптовалюта со счета покупателя при этом уже исчезла, и сделать ничего было нельзя.

Через три дня Давиду позвонили и сообщили, что банк не видит возможности обслуживать его в качестве клиента, все счета на данный момент заблокированы для использования дистанционного управления. Есть возможность вывести средства, только договорившись с представителем банка о конкретном дне и приехав в конкретное отделение кредитной организации. Деньги обещали выдать под письменное заявление.

Давид опасался, что при закрытии счетов и получении денег ему придется заплатить определенную комиссию — 15-20%. По его словам, такая ситуация — не единична. В интернете часто описываются подобные случаи, происходившие в различных банках. Если раньше они касались только юридических лиц, то сейчас кредитные организации стараются заработать таким образом и на обычных гражданах.

«Есть информация, что у Тинькофф до удручающего положения доходит. Онлайн-банк, нет отделений, блокируют карту человеку из какого-нибудь Иркутска, у которого на счету 15 тысяч рублей, и предлагают ему прилететь в головной офис. Билет туда и обратно — 30 тысяч рублей», — добавил Давид.

После того как молодой человек «поднял шумиху» в интернете на различных ресурсах, там же появилось очень много непонятных персонажей, которые начали писать в поддержку Тинькофф и «троллить» его. Кроме того, представители банка немедленно связались с Давидом и разблокировали все его карты, а также после дополнительного разбирательства вернули премиальное обслуживание.

Но, поняв, что ситуация стала публичной и законодательных рычагов регулирования нет, из банка прислали официальный запрос, и с 1 декабря просят предоставить документы по каждой операции за последние два месяца.

«А их там — куча. Я отправил в первый раз, они не удовлетворились. На предоставленные документы просят еще документы», — рассказал Давид. Работать стало сложнее. Кроме того Давид опасается, что может попасть в «черные списки» физических лиц и будет иметь большие проблемы с открытием счетов и получением карт в других кредитных организациях.

Позиция банка

«360» попросил Тинькофф-банк прокомментировать инцидент с клиентом и получил официальный ответ, который кредитная организация попросила опубликовать в полном виде, без сокращений.

«1. Согласно действующему законодательству, банк должен заниматься финансовым мониторингом операций. В отношении данного клиента было подозрение на мошеннические операции, поэтому мы временно ограничили дистанционное банковское обслуживание и запросили у автора уточняющие документы. Счета не замораживались никогда. После проведения комплексной проверки ограничения были сняты.

2. У нас нет никаких ограничений на операции с биткоинами, если они совершены в рамках закона.

3. Это личная позиция автора статьи. В дисклеймере в описании статьи указано, что в ней описан исключительно личный опыт автора. Кроме того, редакционная политика издания в принципе не зависима от Тинькофф Банка. По поводу вопросов выбора или публикации того или иного материала — лучше обращаться напрямую в редакцию.

4. Счета клиента никогда не блокировались. В данный момент к ним в принципе не применяется никаких ограничений. Запрошенные нами в рамках 115-ФЗ документы не имеют никакого отношения к ранее установленным (и снятым по итогам проверки) ограничениям дистанционного обслуживания. В данный момент мы ждем ответа от клиента по запросу в рамках 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»).

Продавай биткоин правильно

Эксперт по цифровой экономике АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин напомнил, что банки сами по себе могут блокировать любые счета, переводы, транзакции вне зависимости от причин. «А их, на самом деле достаточно, чтоб блокировать абсолютно любую транзакцию. И после этого счета», — отметил эксперт.

Причиной может быть вопрос нелегальной деятельности, вопрос отмывания доходов, полученных преступным путем, вопрос ухода от налогообложения, нелегальной оптимизации налогообложения.

«В связи с этим банк запрашивает документы, которые подтверждают эти транзакции, что это была не коммерческая деятельность, что это были взаимоотношения двух физлиц, которые не подпадают под необходимость проводить такие операции через ИП, ООО и так далее», — пояснил Щельцин.

Что касается использования криптовалюты, то это, по мнению эксперта, могло стать «дополнительным звоночком», дополнительной мотивацией для сотрудников банка проверить организацию или физическое лицо. «В связи с этим может быть что угодно, вплоть до блокировки части средств», — добавил эксперт.

Он считает, что недавнее решение Верховного суда о включении криптовалюты в список потенциальных инструментов для отмывания средств, по сути стало руководством к действию для банков.

«Все что напоминает и похоже на работу с криптовалютой автоматически подпадает под подозрение. Клиент должен пояснить, объяснить, что это за средства, что за продажа, от кого, как пришла, какие документы по этой сделке есть. В противном случае банк удержит до 40% денег, которые были заблокированы на всех счетах», — сказал Щельцин.

По его словам, во всех самых популярных банках на криптовалюту смотрят серьезно, и как правило удерживают до 40%. И государственные, и коммерческие банки блокируют подозрительные операции. Стандартная проверка — это запрос документов. В первую очередь — договора и информации по контрагентам. Если таких данных не будет, сложно рассчитывать на разблокировку.

Щельцин отметил, что физически можно криптовалюту продавать как часть программного обеспечения, лицензии или доступ к кошельку. По сути — продавать не как деньги, а как программный код. И теоретически такую покупку можно обосновать. «В крайнем случае это можно обосновать, как перевод друга, возврат долга и комментарий был указан в шутку. Комментарий не является полным обоснованием истории происхождения этих средств», — добавил он.

Эксперт уверен, чтобы подобных ситуаций не происходило, необходимо легализовать криптовалюту в России. «Иначе это будет всегда под большими подозрениями со всех сторон. Кто бы и как бы это не переводил. Банки могут, конечно, блокировать любые платежи, если увидят в этом что-то подозрительное», — подытожил он.

Формально банк прав

Младший директор по банковским рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский напомнил, что биткоин не является платежным средством в России, его правовой статус не определен. Более того, Банк России предупреждал граждан и кредитные организации о рисках использования криптовалюты.

«Соответственно данная операция является подозрительной в глазах банка по понятным причинам. И он заинтересовался ситуацией», — сказал эксперт.

Путиловский отметил, что биткоин зачастую используется в различных противоправных сделках, и интерес банка в данной ситуации ему понятен. По его мнению, судиться в данном случае никто не будет. Кредитной организации законом дано право отслеживать все подозрительные операции. «Причем уровень подозрительности в законе не прописан. Формально банк прав», — подчеркнул эксперт.

Транзакция не прошла, и теперь у клиента могут запросить любой объем дополнительной информации, пояснил Путиловский. Он считает, что проще было бы отказаться от данной сделки, чем продолжать настаивать на своем. При этом совершение такой операции не является поводом для изъятия средств. Банк может на какой-то период их заблокировать, но вернуть обязан.

В данном случае, по мнению Путиловского, банки являются заложниками ситуации, сложившейся в области законодательства в отношении криптовалют. Тем не менее, для нового платежного средства, пока не имеющего официального статуса в России, существуют собственные платежные системы.

«Использовать для этого традиционные банки с их вынужденной подозрительностью не совсем правильно», — подчеркнул эксперт.

Для того, чтобы в корне решить проблему, необходимо определить правовой статус криптовалют, ввести регулирование их рынка и определить их круг. «Но сейчас это не решено никак», — подытожил Путиловский.