Директор HBO уволился из-за конфликта с новыми владельцами

Директор HBO Ричард Плеплер, который возглавлял телесеть почти 28 лет, подал заявление об увольнении в рамках реструктуризации, проводимой телекоммуникационным конгломератом AT&T . Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Плеплера.

В CNBC напомнили, что ранее появлялись сведения о том, что у Плеплера произошел конфликт с новыми владельцами HBO, конгломератом AT&T, из-за подхода к контенту.

В увольнительном заявлении Плеплер отметил, что прежде всего гордится командой HBO, которая позволила сделать телесеть «культурным и бизнес-феноменом».

В октябре прошлого года сообщалось, что AT&T намерен на ресурсах WarnerMedia запустить стриминговый видеосервис.