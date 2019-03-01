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Директор HBO уволился из-за конфликта с новыми владельцами 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: Reuters
Директор HBO Ричард Плеплер, который возглавлял телесеть почти 28 лет, подал заявление об увольнении в рамках реструктуризации, проводимой телекоммуникационным конгломератом AT&T. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Плеплера.
В CNBC напомнили, что ранее появлялись сведения о том, что у Плеплера произошел конфликт с новыми владельцами HBO, конгломератом AT&T, из-за подхода к контенту.
В увольнительном заявлении Плеплер отметил, что прежде всего гордится командой HBO, которая позволила сделать телесеть «культурным и бизнес-феноменом».
В октябре прошлого года сообщалось, что AT&T намерен на ресурсах WarnerMedia запустить стриминговый видеосервис.
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