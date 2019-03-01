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«Детский мир» увеличил чистую прибыль по МСФО на 18% 

Вести Экономика + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа компаний "Детский мир", крупнейший в России розничный продавец детских товаров, в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 17,5% до 5,694 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.
Объем консолидированной выручки увеличился на 14,3% до 110,9 млрд руб. В т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос практически в 2 раза до 8,8 млрд руб.
Выручка сети "Детский мир" в Казахстане вырос практически в 2 раза до 2,5 млрд руб.
Споставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 4,3%: сопоставимый рост числа чеков составил 6,9%; сопоставимый размер среднего чека снизился на 2,4%.
Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в Казахстане увеличились на 30%.
В 2018 г. было открыто 100 новых магазинов сети "Детский мир". К 31 декабря 2018 г. группа имела 743 магазина.
Валовая прибыль выросла на 12,3% до 36,8 млрд руб., валовая рентабельность составила 33,2%.
В феврале 2019 г. был открыт первый магазин в Белоруссии (г. Минск, ТЦ "Евроопт"). Общая площадь магазина составила 1,690 тыс. кв. м. В Белоруссии группа компаний "Детский мир" будет развиваться под брендом "Детмир".
Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир" и ELC (Early Learning Centre, Центр раннего развития). АФК "Система" владеет 52,1% акций "Детского мира", Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation) — 14%. В свободном обращении находятся 33,9% акций компании.
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Компании , АФК Система , Детский мир , Российский фонд прямых инвестиций
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