«Детский мир» увеличил чистую прибыль по МСФО на 18%

Группа компаний "Детский мир" , крупнейший в России розничный продавец детских товаров, в 2018 г. увеличила чистую прибыль по МСФО на 17,5% до 5,694 млрд руб., сообщается в пресс-релизе.

Объем консолидированной выручки увеличился на 14,3% до 110,9 млрд руб. В т.ч. объем выручки интернет-магазина вырос практически в 2 раза до 8,8 млрд руб.

Выручка сети "Детский мир" в Казахстане вырос практически в 2 раза до 2,5 млрд руб.

Споставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 4,3%: сопоставимый рост числа чеков составил 6,9%; сопоставимый размер среднего чека снизился на 2,4%.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в Казахстане увеличились на 30%.

В 2018 г. было открыто 100 новых магазинов сети "Детский мир". К 31 декабря 2018 г. группа имела 743 магазина.

Валовая прибыль выросла на 12,3% до 36,8 млрд руб., валовая рентабельность составила 33,2%.

В феврале 2019 г. был открыт первый магазин в Белоруссии (г. Минск, ТЦ "Евроопт"). Общая площадь магазина составила 1,690 тыс. кв. м. В Белоруссии группа компаний "Детский мир" будет развиваться под брендом "Детмир".