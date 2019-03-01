Выручка Delivery Club за 2018 год выросла на 48% — до 1,9 млрд рублей

Выручка сервиса доставки еды Delivery Club в 2018 году выросла на 48% и составила 1,9 млрд рублей, сообщили в пресс-службе сервиса.

«Выручка сервиса доставки еды Delivery Club выросла на 48% год к году, до 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении.

При этом в IV квартале выручка Delivery Club выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 646 млн руб., уточняется в финансовой отчетности компании.

Среднемесячная аудитория сервиса на мобильных устройствах в IV квартале увеличилась на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. К приложению подключено около 8,3 тыс. ресторанов.