Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.75
$
65.94
74.81
75.00
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.42
74.17
Индексы и котировки Brent
66.36
–0.08 Золото
1306.08
–0.09 РТС
1186.57
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
01.03
1.1383
+0.0091
14.02
1.1292
26.02
15.02
04.02

Украина объявила о победе над Россией в суде за активы в Крыму 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: ТАСС
Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил о выигранном в Гаагском арбитраже иске против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина.
«Решение является позитивным. Мы смогли доказать, что Россия как государство виновато в потере наших активов в Крыму и должна за это отвечать, то есть предоставить компенсацию», — констатировал Коболев.
Он отметил, что сумма убытков в Крыму и на шельфе Черного моря оценивается примерно в 5 миллиардов долларов, не считая проценты. Ожидается, что вопрос о сумме компенсационных выплат будет решен в конце 2019 — начале 2020 года.
«Нафтогаз» подал иск к России в Третейский суд в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму в 2016 году. В марте 2018 года коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска «Нафтогаза» и его дочерних компаний составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов.
Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
Последние новости
Раскрыта причина нулевой вероятности оправдательных приговоров в России Эсминец США оказался между двумя российскими фрегатами Названа разница в зарплатах российских мужчин и женщин
Комментарии13
Компании , Юрий Витренко , Нафтогаз
Читайте также
Видео
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
У Путина попросили денег на газ
Компании
Сбербанк вынес вердикт рублю
Рынки
Один на всех: Лукашенко согласился на общий рубль
Экономика Рынки
Страны БРИКС создадут альтернативу Visa и Mastercard
Экономика
Закупки через Марс: Украина покупает российский газ
Экономика Статьи
Кудрин назвал россиян отсталыми
Экономика Другое
Курс рубля рухнет в марте: Трамп атакует россиян
Рынки Экономика
Кремль отреагировал на интерес США к доходам Путина
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение