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В России подсчитали число заявок на бренд «Новичок» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 2 часа назад
Фото: Reuters
За год, прошедший со дня инцидента в Солсбери, где, как утверждают британские власти, якобы был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Роспатент получил 26 заявок на товарные знаки со словом «Новичок», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Это, в основном, продукты питания», — сказали РИА «Новости» в пресс-службе. Заявки с упоминанием «Новичка» касались также и сферы услуг.
«В четырех заявках слово «Новичок» — элемент товарного знака, 22 — словесные, семь заявок из 22 отозваны. Оставшиеся 15 заявок разделяются по следующим видам: три комбинированных товарных знака (несколько слов или слово плюс символ — прим. ВЗГЛЯД), остальные — словесные», — пояснил представитель Роспатента.
Решения по оставшимся 19 заявкам находятся на разной стадии рассмотрения, добавил он.
Только за первые два месяца со дня инцидента в Солсбери поступило пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок». Одним из самых скандальных стал случай с маслом под названием «Новичок».
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Компании , Сергей Скрипаль , Роспатент , ГРУ , РИА Новости
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