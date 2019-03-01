«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»

Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза»

В ведомстве отмечают, что российская сторона не участвовала в разбирательстве, так как у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании.

Отмечается, что Минюст примет все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

Разбирательство в Гааге

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России о возмещении ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".

В компании отметили, что убытки превышают пять миллиардов долларов.

Утром 1 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев объявил, что им удалось выиграть иск в арбитражном трибунале в Гааге.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания будет требовать от России восемь миллиардов долларов. В пять миллиардов оцениваются убытки, еще три миллиарда — это проценты, отметил он.

Коболев сообщил, что окончательная сумма станет предметом следующего слушания. По его словам, компания ожидает эти решения в конце 2019 — начале 2020 года.