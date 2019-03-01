«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»

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Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза» 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Москва не признает частичное решение Гаагского суда по иску "Нафтогаза", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
В ведомстве отмечают, что российская сторона не участвовала в разбирательстве, так как у арбитража отсутствует юрисдикция на рассмотрение иска украинской компании.
Отмечается, что Минюст примет все необходимые меры, чтобы интересы России были представлены и защищены.

Разбирательство в Гааге

В октябре 2016 года семь компаний группы "Нафтогаз" инициировали арбитражное производство против России о возмещении ущерба, причиненного якобы "незаконной экспроприацией Российской Федерацией активов группы в Крыму".
В компании отметили, что убытки превышают пять миллиардов долларов.
Утром 1 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев объявил, что им удалось выиграть иск в арбитражном трибунале в Гааге.
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания будет требовать от России восемь миллиардов долларов. В пять миллиардов оцениваются убытки, еще три миллиарда — это проценты, отметил он.
Коболев сообщил, что окончательная сумма станет предметом следующего слушания. По его словам, компания ожидает эти решения в конце 2019 — начале 2020 года.
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Комментарии7
Компании , Видео , Юрий Витренко , Нафтогаз , Минюст РФ , РИА Новости
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