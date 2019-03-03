Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса

Венесуэла оказалась на пороге глобального топливного кризиса

Венесуэле в ближайшие месяцы грозит серьезный топливный кризис при наличии огромных объемов непереработанной нефти. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на прогноз латиноамериканского экономического консалтингового агентства Ecoanalítica.

По предварительным оценкам, топлива в стране хватит примерно на шесть недель, то есть до середины апреля.

«Некоторые крупные компании-перевозчики будут активно планировать нормирование, чтобы предвидеть предстоящий дефицит», — отметил главный экономист Ecoanalítica Луис Артуро Барсенас.

Газета указывает, что у берегов Венесуэлы стоит 16 танкеров с 8,4 миллионами баррелей нефти стоимостью более 500 миллионов долларов. Объемы добычи сырья были сокращены до 1,49 миллиона баррелей в день с показателя в два миллиона (в 2017 году). Страна не имеет возможности продать достаточно сырья из-за санкций США, перерабатывающих мощностей в самой Венесуэле не хватает.

В частности, прекратили свою работу два крупных завода в Карабобо и Пуэрто-ла-Крус, производившие суммарно около 775 тысяч баррелей в день, сообщил глава профсоюза Федерации работников нефтегазовой промышленности Иван Фрейтес. Еще одно крупное предприятие — «Парагуана» — производит только 70 тысяч баррелей топлива в день при мощности в 940 тысяч. «Этого не достаточно, чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке», — пояснил Барсенас.

При этом только флот Венесуэлы ежедневно потребляет 110 тысяч баррелей бензина и 80 тысяч баррелей дизельного топлива.

Handelsblatt отмечает, что действующие власти Венесуэлы планируют решить эту проблему с помощью Индии — единственной страны, у которой осталось право закупать венесуэльскую нефть после эмбарго США. Президент национальной нефтяной компании PDVSA посетил страны Азии и Ближнего Востока в поисках новых рынков сбыта, однако пока это не дало результата.

28 февраля The Wall Street Journal со ссылкой на данные исследовательской компании Kpler и заявления Министерства нефти латиноамериканской страны сообщал, что наложенное США эмбарго не повлияло на венесуэльскую нефтяную промышленность, поскольку закупку сырья продолжили страны Европы, не вводившие санкций, а экспорт в США сокращался еще с 1990-х годов.