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Нафтогаз испугался полной потери газового транзита 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 8 часов назад
Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предупредил о стоящей перед страной угрозой потери всего транзита, так как «Северный поток — 2» сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной.
«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев в эфире украинского «Пятого канала». Его слова передает РИА «Новости».
После ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию Украина потеряет «сдерживающий фактор» против «российской агрессии, сказал Коболев. По его словам, значительно увеличится и вероятность военного конфликта.
»Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — призвал Коболев.
В то же время он признал, что перечисленные факты не останавливают европейские страны от инвестиций в проект.
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры в Брюсселе
Немецкая Handelsblatt ранее писала, что возможный отказ России от транзита газа через Украину после ввода в строй «Северного потока — 2» может навредить отношениям Москвы с европейскими странами.
В комментарии газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар объяснил, что позицию противостояния России навязывают либеральные немецкие СМИ.
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