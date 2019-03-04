Нафтогаз испугался полной потери газового транзита

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев предупредил о стоящей перед страной угрозой потери всего транзита, так как ««Северный поток — 2» сделает украинскую газотранспортную систему невостребованной.

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще «Турецкий поток», который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал Коболев в эфире украинского «Пятого канала». Его слова передает РИА «Новости».

После ввода «Северного потока — 2» в эксплуатацию Украина потеряет «сдерживающий фактор» против «российской агрессии, сказал Коболев. По его словам, значительно увеличится и вероятность военного конфликта.

»Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — призвал Коболев.

В то же время он признал, что перечисленные факты не останавливают европейские страны от инвестиций в проект.