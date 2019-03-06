Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 г. снизилась на 2,6%

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 году снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6% и составила 19,72 миллиарда рублей, говорится в сообщении биржи.

Комиссионные доходы выросли на 11,5% — до 23,647 миллиарда рублей, процентные доходы снизились на 7,1% и составили 16,061 миллиарда рублей. Операционные доходы биржи за 2018 год составили 39,901 миллиарда рублей, что на 3,5% выше аналогичного показателя за 2017 год. Операционные расходы выросли на 7,6% — до 14,454 миллиарда рублей. Показатель EBITDA снизился на 1,2% — до 27,712 миллиарда рублей.

В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль Московской биржи по МСФО выросла по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 13,5% — до 5,463 миллиарда рублей. Комиссионные доходы за квартал выросли на 8,7% в годовом выражении — до 6,297 миллиарда рублей, процентные доходы снизились на 1,6%, до 3,724 миллиарда рублей, операционные доходы выросли на 4,6%, до 10,028 миллиарда рублей, операционные расходы — на 7,8%, до 3,914 миллиарда рублей. Показатель EBITDA за четвертый квартал вырос на 13,1% — до 7,609 миллиарда рублей.

Самый высокий рост комиссионного дохода показали рынок акций (+20%), срочный (+15,3%) и денежный (+13,1%) рынки, что позволило показать увеличение годового темпа роста. Доля комиссионного дохода в операционных доходах достигла 59,3% в 2018 году и 62,8% в четвертом квартале 2018 года, сказал финансовый директор Московской биржи Максим Лапин , чьи слова приводятся в сообщении.