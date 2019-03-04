«Ъ»: РЖД хочет создать единую платформу для продажи билетов на автобусы и поезда

ОАО РЖД планирует создать единую систему для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы. Об этом сообщила в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на концепцию комплексного развития автобусных перевозок в РЖД и пресс-службу перевозчика.

Как рассказали изданию в пресс-службе холдинга, "ОАО РЖД совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определен перечень вокзальных комплексов и остановочных пунктов, имеющих потенциал для организации и развития мультимодальных (выполненных по меньшей мере двумя видами транспорта) перевозок".

По данным газеты, госкомпания или ее дочерняя структура "будет осуществлять консолидацию мощностей операторов и управление местами, управление расписанием и маршрутами" перевозок.

Подобная единая система продажи билетов на поезда и автобусы уже проходит испытания в структурах РЖД, в частности в Московско-Тверской пригородной пассажирской компании и в Северо-Западной пригородной пассажирской компании. В рамках программы организовано 110 мультимодальных маршрутов, но возможность приобретения билетов на такие маршруты в режиме онлайн пока не реализована, отмечает издание. Оно указывает, что стоимость проекта составит от 30 млн до 100 млн рублей, тогда как оборот межрегиональных и пригородных перевозок, согласно концепции, оценивается в сумму до 300 млрд рублей в год.

В конце прошлого года пресс-служба РЖД сообщила, что направит на внедрение цифровых сервисов 150 млрд рублей до 2025 года. В частности, РЖД реализует проект "Инновационная мобильность", предполагающий объединение разных электронных сервисов для пассажиров, таких как планирование и сопровождение поездки "от двери до двери", бронирование и покупка всех видов билетов для организации мультимодального путешествия, дополнительные услуги.