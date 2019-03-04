Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.67
$
65.85
74.65
74.90
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.00
+0.00 Золото
1296.25
–0.04 РТС
1187.35
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.1367
+0.0052
18.02
1.1315
28.02
18.02
06.02

России предложили колёса для вагонов американского образца 

News.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Американо-китайское совместное предприятие (СП) Xinyang Amsted предлагает начать поставки в Россию литых колес американского образца на фоне растущего дефицита продукции. В Минтрансе отмечают, что в стране слишком суровый климат, и применять их опасно.
Компания Xinyang Amsted обратилась в Минтранс с предложением производить для железных дорог России литые колёса. Член совета директоров СП Маркус Монтенекурт сообщает замглавы российского министерства Владимиру Токареву, что завод в городе Синьян в 2019 году готов поставлять России 40−50 тыс. литых колёс, произведённых «в точном соответствии с российским ГОСТом», пишет «Коммерсант».
В настоящее время, в России допускается эксплуатация только цельнокатаных колес (ЦКК), и ГОСТа на литые ещё нет, но он разрабатывается и уже к июлю может быть принят.
Издание отмечает, что в России наблюдается острый дефицит железнодорожных колёс. Ещё два года назад цена за штуку составляла 25 тыс. рублей, а в настоящее время основные производители — Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Evraz — реализуют их за 45 тыс. рублей. На рынке стоимость ЦКК достигает 150 тыс. рублей, а иногда превышает 250 тыс. рублей.
Обострилась ситуация из-за ограничения поставок со стороны украинского «Интерпайпа», а также увеличения выпуска новых вагонов. Для покрытия дефицита Минпромторг и Минтранс разрешили ввоз китайских ЦКК, которые могут поступить в Россию в апреле.
Использование литых колёс в Минтрансе не поддерживают, поскольку они не испытывались в условиях низких температур. Также, как отмечают в ведомства, в России совмещённое грузовое и пассажирское движение, в связи с чем безопаснее использовать ЦКК.
Как сообщили в Evraz, в 2018 году компания запустила линию по выпуску колес на 66 тыс. штук. Теперь производственная мощность составляет 516 тыс. колёс в год. К 2021 году Evraz собирается нарастить мощности ещё на 78 тыс. колёс в год. В ОМК считают, что безопасность литых колёс должна быть подтверждена испытаниями.
Как писал News.ru, Тверской вагоностроительный завод, входящий в состав АО «Трансмашхолдинг», начал испытания купейных вагонов нового модельного ряда. Впервые в вагонах массовой серии появятся душевые кабины.
News.ru: последние новости
«Нафтогаз» готов к распродаже из-за «Северного потока – 2» Новую систему продажи билетов задумали в РЖД Дом Скрипаля в Солсбери признали полностью безопасным
Комментарии
Компании , Другое , Владимир Токарев , Минпромторг , Евраз , Трансмашхолдинг , Минтранс РФ
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика Общество
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
У Путина попросили денег на газ
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение