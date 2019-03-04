России предложили колёса для вагонов американского образца

Американо-китайское совместное предприятие (СП) Xinyang Amsted предлагает начать поставки в Россию литых колес американского образца на фоне растущего дефицита продукции. В Минтрансе отмечают, что в стране слишком суровый климат, и применять их опасно.

Компания Xinyang Amsted обратилась в Минтранс с предложением производить для железных дорог России литые колёса. Член совета директоров СП Маркус Монтенекурт сообщает замглавы российского министерства Владимиру Токареву , что завод в городе Синьян в 2019 году готов поставлять России 40−50 тыс. литых колёс, произведённых «в точном соответствии с российским ГОСТом», пишет «Коммерсант».

В настоящее время, в России допускается эксплуатация только цельнокатаных колес (ЦКК), и ГОСТа на литые ещё нет, но он разрабатывается и уже к июлю может быть принят.

Издание отмечает, что в России наблюдается острый дефицит железнодорожных колёс. Ещё два года назад цена за штуку составляла 25 тыс. рублей, а в настоящее время основные производители — Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Evraz — реализуют их за 45 тыс. рублей. На рынке стоимость ЦКК достигает 150 тыс. рублей, а иногда превышает 250 тыс. рублей.

Обострилась ситуация из-за ограничения поставок со стороны украинского «Интерпайпа», а также увеличения выпуска новых вагонов. Для покрытия дефицита Минпромторг и Минтранс разрешили ввоз китайских ЦКК, которые могут поступить в Россию в апреле.

Использование литых колёс в Минтрансе не поддерживают, поскольку они не испытывались в условиях низких температур. Также, как отмечают в ведомства, в России совмещённое грузовое и пассажирское движение, в связи с чем безопаснее использовать ЦКК.

Как сообщили в Evraz, в 2018 году компания запустила линию по выпуску колес на 66 тыс. штук. Теперь производственная мощность составляет 516 тыс. колёс в год. К 2021 году Evraz собирается нарастить мощности ещё на 78 тыс. колёс в год. В ОМК считают, что безопасность литых колёс должна быть подтверждена испытаниями.