Газпромбанк купил 15% золоторудной компании «Павлик»

МГазпромбанк приобрёл долю в 15% в золоторудной компании "Павлик", говорится в сообщении кредитной организации.

Как говорится в сообщении, банк приобрёл голосующие акции предприятия, доля которых в капитале составляет 15%. До этого у банка доли в предприятии не было. Сумма сделки в сообщении не раскрывается.

В прошлом году Газпромбанк и ЗРК "Павлик" (входит в ИК "Арлан") заключили ряд пакетных соглашений в рамках программы реструктуризации и оптимизации долгового портфеля золоторудной компании на общую сумму более чем 750 миллионов долларов и срок более 10 лет.

Месторождение "Павлик" входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году. Золоторудный комбинат на "Павлике" был запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2015 года. Инвестиции в проект оцениваются в 550 миллионов долларов. Добыча на месторождении ведется открытым способом, извлечение золота — не менее 82%. За 2015 год ЗРК "Павлик" добыла 1,081 тонны золота и 270 килограммов серебра, в 2016 году — 3,839 тонны золота, в 2017 — 6,5 тонны.