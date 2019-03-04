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Газпромбанк купил 15% золоторудной компании «Павлик» 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
МГазпромбанк приобрёл долю в 15% в золоторудной компании "Павлик", говорится в сообщении кредитной организации.
Как говорится в сообщении, банк приобрёл голосующие акции предприятия, доля которых в капитале составляет 15%. До этого у банка доли в предприятии не было. Сумма сделки в сообщении не раскрывается.
В прошлом году Газпромбанк и ЗРК "Павлик" (входит в ИК "Арлан") заключили ряд пакетных соглашений в рамках программы реструктуризации и оптимизации долгового портфеля золоторудной компании на общую сумму более чем 750 миллионов долларов и срок более 10 лет.
Месторождение "Павлик" входит в состав Омчакского рудно-россыпного узла в Магаданской области. Было открыто в 1942 году. Золоторудный комбинат на "Павлике" был запущен в промышленную эксплуатацию в августе 2015 года. Инвестиции в проект оцениваются в 550 миллионов долларов. Добыча на месторождении ведется открытым способом, извлечение золота — не менее 82%. За 2015 год ЗРК "Павлик" добыла 1,081 тонны золота и 270 килограммов серебра, в 2016 году — 3,839 тонны золота, в 2017 — 6,5 тонны.
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Комментарии
Компании , Газпромбанк
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