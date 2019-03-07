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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале выросла на 11,4% 

Прайм + ещё 11 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-феврале 2019 года выросла на 11,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года — до 143,79 миллиарда рублей, следует из отчетности банка.
"Прибыль до уплаты налога на прибыль за январь-февраль выросла на 7% до 174,1 миллиарда рублей, чистая прибыль увеличилась на 11,4% до 143,8 миллиарда рублей", — говорится в сообщении Сбербанка.
Чистый процентный доход банка вырос незначительно и составил 195,279 миллиарда рублей. Процентные доходы на 11% превысили уровень аналогичного периода прошлого года за счет роста объемов бизнеса. При этом увеличились и процентные расходы вследствие роста рыночной стоимости и объема привлеченных средств.
За отчетный период Сбербанк нарастил кредитование населения на 2,2%, корпоративного сектора — снизил на 2,4%. Кредиты населению по состоянию на 1 марта текущего года выросли до 6,308 триллиона рублей с 6,17 триллиона рублей на 1 января. Объем кредитов юридическим лицам на 1 марта снизился до 13,248 триллиона рублей с 13,57 триллиона на начало года.
"В феврале корпоративным клиентам выдано кредитов более чем на 1,1 триллиона рублей. Кредитный портфель остался на уровне января, показав незначительное сокращение до 13,2 триллиона рублей за счет погашения валютных кредитов, при этом рублевый портфель не изменился", — говорится в сообщении.
Частным клиентам в феврале выдано кредитов на 230 миллиардов рублей. Портфель розничных кредитов увеличился на 1,2% и превысил 6,3 триллиона рублей.
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Компании , Сбербанк России
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