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«АФК „Система“ приобрела 33% в компании „Аква Инвест“ 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
АФК "Система" приобрела 33% в компании "Аква Инвест", производящей питьевую минеральную воду, сообщили РИА Новости в пресс-службе АФК.
"АФК "Система" приобрела миноритарную долю в компании "Аква Инвест", которая объединяет ряд активов по добыче и бутилированию питьевой минеральной воды. Доля в размере 33% приобретена группой АФК "Система" у частного лица Егора Логинова", — рассказали в пресс-службе.
"Аква Инвест" совместно с подконтрольной государству компанией "Кавминкурортресурсы" участвует в совместном предприятии "Холдинг Аква". "Холдинг Аква" занимается как добычей, так и розливом и реализацией минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод. В частности, компания выпускает воду "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Нарзан".
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Компании , Другое , АФК Система , РИА Новости
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