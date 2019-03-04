«АФК „Система“ приобрела 33% в компании „Аква Инвест“

"АФК "Система" приобрела миноритарную долю в компании "Аква Инвест", которая объединяет ряд активов по добыче и бутилированию питьевой минеральной воды. Доля в размере 33% приобретена группой АФК "Система" у частного лица Егора Логинова", — рассказали в пресс-службе.

"Аква Инвест" совместно с подконтрольной государству компанией "Кавминкурортресурсы" участвует в совместном предприятии "Холдинг Аква". "Холдинг Аква" занимается как добычей, так и розливом и реализацией минеральной воды региона Кавказских Минеральных Вод. В частности, компания выпускает воду "Ессентуки №4", "Ессентуки №17" и "Нарзан".