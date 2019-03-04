Норвежцы нашли запасы нефти в Северном море

Группа Equinor, крупнейшим акционером которой является Норвегия, открыла нефтяное месторождение в Северном море.

Скважина Telesto (34/8−18 S) пробурена с платформы Visund A в районе Tampen. Извлекаемые запасы оцениваются в 12−28 миллионов баррелей, отмечается в пресс-релизе компании.

Нефтегазовая группа Equinor более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Компания является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Великобританию.

Ранее News.ru писал о том, что мировой лидер по запасам нефти компания Saudi Aramco возобновила добычу на месторождении Сафания, которое является крупнейшим шельфовым месторождением нефти в мире.