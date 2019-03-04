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Норвежцы нашли запасы нефти в Северном море 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Группа Equinor, крупнейшим акционером которой является Норвегия, открыла нефтяное месторождение в Северном море.
Скважина Telesto (34/8−18 S) пробурена с платформы Visund A в районе Tampen. Извлекаемые запасы оцениваются в 12−28 миллионов баррелей, отмечается в пресс-релизе компании.
Нефтегазовая группа Equinor более 30 лет разрабатывает углеводороды на норвежском континентальном шельфе. Компания является крупнейшим поставщиком нефти и природного газа в Великобританию.
Ранее News.ru писал о том, что мировой лидер по запасам нефти компания Saudi Aramco возобновила добычу на месторождении Сафания, которое является крупнейшим шельфовым месторождением нефти в мире.
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