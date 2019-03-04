Из Локо-Банка ушли иностранные акционеры

Состав акционеров Локо-Банка покинул международный инвестиционный фонд East Capital. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Локо-Банк объявляет о выходе из состава акционеров международного инвестиционного фонда East Capital, взаимовыгодное сотрудничество с которым продолжалось более 10 лет», — говорится в сообщении.

Банк проведет обратный выкуп 9,91% акций у иностранного миноритария. East Capital принял решение продать свою долю в банке в связи с окончанием инвестиционного цикла.

Локо-Банк продолжает реализацию ранее утвержденной стратегии развития и переход к цифровой модели, сосредоточенной на дистанционном обслуживании клиентов.

В среднесрочной перспективе банк планирует перейти в формат ИТ-компании, сформировав спектр продуктов, доступных в цифровых каналах. По итогам 2019 года Локо-Банк ожидает существенный рост основных финансовых и операционных показателей.