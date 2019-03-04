Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.70
$
65.93
74.55
74.69
Прогноз
11.03 – 18.03
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
65.89
+0.09 Золото
1287.23
+0.03 РТС
1188.86
–0.03
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.1340
+0.0025
18.02
1.1315
28.02
18.02
06.02

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в 2018 году выросла в 1,5 раза 

Прайм + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в 2018 году выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 619,2 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Показатель EBITDA в 2018 году вырос в 1,3 раза, до 1,115 триллиона рублей. Выручка от реализации увеличилась на 35,4% и составила 8,036 триллиона рублей.
"Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации по причине запуска новых производственных мощностей", — отмечается в материалах.
В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, составила 159 миллиардов рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Снижение чистой прибыли связано со снижением EBITDA. В четвертом квартале EBITDA составила 278,3 миллиарда рублей, снизившись на 13,5% по сравнению с третьим кварталом 2018 года. Снижение в основном связано с падением цен на нефть, эффектом временного лага по экспортной пошлине и эффектом входящих запасов на НПЗ, отмечается в материалах.
"Показатель EBITDA за 2018 год вырос до 1,115 триллиона рублей, что на 34,1% больше по сравнению с 2017 годом. Положительное влияние на динамику EBITDA оказали увеличение доли высоко-маржинальных объемов в структуре добычи нефти, рост добычи газа в Узбекистане, рост добычи нефти в России во втором полугодии 2018 года, снижение удельных расходов на добычу, а также увеличение объемов реализации через премиальные каналы сбыта. Помимо вышеуказанных факторов росту EBITDA способствовали увеличение цен на углеводороды и ослабление рубля", — отмечается в сообщении.
На динамику выручки положительное влияние оказали увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью, а также увеличение объемов реализации газа. При этом рост выручки сдерживался снижением объемов оптовых продаж нефтепродуктов за рубежом в результате увеличения объемов розничной реализации на внутреннем рынке и снижения объемов международного трейдинга, говорится в материалах.
Капзатраты "Лукойла" за прошлый год снизились на 11,7% — до 451,5 миллиарда рублей.
"Капитальные затраты за 2018 год составили 451,5 миллиардов рублей, что на 11,7% ниже, чем в 2017 году. Снижение в основном обусловлено сокращением инвестиций в газовые проекты в Узбекистане в связи с завершением основных строительных работ, что было частично нивелировано ростом капитальных затрат в сегменте "переработка" в связи с началом строительства комплекса замедленного коксования на НПЗ в Нижнем Новгороде", — говорится в материалах.
Как уточняется в отчете, в четвертом квартале 2018 года капитальные затраты увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 113,3 миллиарда рублей.
Свободный денежный поток "Лукойла" по итогам 2018 года вырос в 2,2 раза по сравнению с 2017 годом и составил 555,1 миллиарда рублей.
"Свободный денежный поток за 2018 год составил 555,1 миллиарда рублей, увеличившись более чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Рост связан с увеличением операционного денежного потока до изменения рабочего капитала и снижением капитальных расходов", — говорится в сообщении "Лукойла".
При этом свободный денежный поток в четвертом квартале 2018 года составил 212,2 миллиарда рублей. Это на 32,8% больше, чем в третьем квартале 2018 года.
"Рост связан с сокращением рабочего капитала из-за снижения цен на нефть и снижения объемов трейдинга", — пояснила компания.
Прайм: последние новости
Глава "Нафтогаза" заявил о риске полной потери газового транзита РЖД создают платформу для онлайн-продажи билетов на поезда и автобусы Американо-китайское СП предлагает поставлять в РФ литые колеса для железных дорог
Комментарии
Компании , Лукойл
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение