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Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard 11,5% платежей 

News.ru 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Карты «Мир», после перевода на них бюджетников, забрали у Visa 5,5%, а у Mastercard — 6% рынка по числу активных клиентов. Владельцы карт «Мир» оплатили товары и услуги в прошлом году на 2,7 трлн рублей.
«Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%», — цитирует РБК справочные материалы Федеральной антимонопольной службы.
Доля активных карт Visa у населения за год снизилась с 45% до 39,5%, Mastercard — с 42% до 36%, а доля активных карт «Мир» удвоилась — с 12,5% до 24,5%.
Ранее News.ru писал, что платёжная система «Мир» объявила о запуске платёжного сервиса Mir Pay. Владельцы карт получили возможность бесконтактной оплаты товаров при помощи модуля NFC. Новая услуга пока доступна клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ), банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Возможность воспользоваться Mip Pay в любом POS-терминале с поддержкой бесконтактной оплаты должна появиться во втором полугодии 2019 года. Приложение доступно в Play Market для смартфонов, работающих на Android 6.0 и выше.
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Компании , Московский кредитный банк , Visa , Уральский банк реконструкции и развития , Акционерный банк "Россия" , Российский национальный коммерческий банк , КБ "Центр-инвест" , Промсвязьбанк , КБ "Северный морской путь" , Россельхозбанк , ФАС , РБК
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