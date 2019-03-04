Карты «Мир» забрали у Visa и Mastercard 11,5% платежей

Карты «Мир», после перевода на них бюджетников, забрали у Visa 5,5%, а у Mastercard — 6% рынка по числу активных клиентов. Владельцы карт «Мир» оплатили товары и услуги в прошлом году на 2,7 трлн рублей.

«Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%», — цитирует РБК справочные материалы Федеральной антимонопольной службы.

Доля активных карт Visa у населения за год снизилась с 45% до 39,5%, Mastercard — с 42% до 36%, а доля активных карт «Мир» удвоилась — с 12,5% до 24,5%.