Карты «Мир», после перевода на них бюджетников, забрали у Visa 5,5%, а у Mastercard — 6% рынка по числу активных клиентов. Владельцы карт «Мир» оплатили товары и услуги в прошлом году на 2,7 трлн рублей.
«Национальные карты «Мир», на которые с 1 июля 2018 года перевели все зарплаты бюджетников, отобрали по итогам прошлого года у Visa долю рынка в 5,5%, а у Mastercard — 6%», — цитирует РБК справочные материалы Федеральной антимонопольной службы.
Доля активных карт Visa у населения за год снизилась с 45% до 39,5%, Mastercard — с 42% до 36%, а доля активных карт «Мир» удвоилась — с 12,5% до 24,5%.
Ранее News.ru писал, что платёжная система «Мир» объявила о запуске платёжного сервиса Mir Pay. Владельцы карт получили возможность бесконтактной оплаты товаров при помощи модуля NFC. Новая услуга пока доступна клиентам Россельхозбанка, Российского национального коммерческого банка (РНКБ), банка «Центр-инвест», СМП Банка, банка «Россия», УБРиР, Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Возможность воспользоваться Mip Pay в любом POS-терминале с поддержкой бесконтактной оплаты должна появиться во втором полугодии 2019 года. Приложение доступно в Play Market для смартфонов, работающих на Android 6.0 и выше.