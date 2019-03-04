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В России задумались о нефтепроводе до Северного Ледовитого океана 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России рассматривается вопрос о строительстве нефтепровода до Северного Ледовитого океана, чтобы экспортировать порядка 10-20 млн тонн нефти в год с предполагаемого крупного месторождения на Пайяхе.
«Речь идет о Пайяхском месторождении «Независимой нефтегазовой компании», — рассказал министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин в ответ на вопрос об открытии крупного месторождения в Красноярском крае.
«Мы недавно говорили о сырьевой базе Северного морского пути. Пайяха рассматривается как один из пунктов, где в будущем возможно сделать трубу для поставок нефти через Северный Ледовитый океан в районе бухты Северная. И вывезти оттуда от 10 до 20 млн тонн по разным прогнозам будущей нефти. Это очень серьезная прибавка (к грузообороту Севморпути). Пока мы официального подтверждения этого не имеем», — приводит РИА «Новости» слова министра.
Расположенное севернее Полярного круга Пайяхское месторождение открыли в 1990 году. В 2010 году по Северному морскому пути перевезли менее 1 млн тонн груза, в 2017 году — почти 11 млн тонн, а в 2018 — уже 18 млн тонн.
Согласно майским указам президента России Владимира Путина, грузоперевозку по Северному морскому пути необходимо увеличить до 80 млн тонн к 2024 году. Однако пока сообщается о том, что текущих показателей не хватает для того, чтобы выполнить такой прирост в указанные сроки.
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