Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.65
$
65.88
74.52
74.65
Прогноз
04.03 – 11.03
$
65.80
74.95
Индексы и котировки Brent
65.26
–0.05 Золото
1287.48
+0.08 РТС
1185.83
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
04.03
1.1332
+0.0017
18.02
1.1315
28.02
18.02
06.02

Сбербанк купил кусочек KFC 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк приобрел 10-процентную долю в компании, владеющей в России ресторанами под брендом KFC, сообщает «Интерфакс».
Покупателем выступила дочерняя компания банка — «Сбербанк Инвестиции». Она выкупила долю в «Эй Кей Ресторантс Раша», основным владельцем которой остается собственник сети кофеен «Шоколадница» Александр Колобов.
Сумма сделки не называется. Отмечается, что вырученные средства пойдут на развитие сети KFC в России. «Эй Кей Ресторантс Раша» развивает в России KFC, а также сеть пиццерий Pizza Hut на правах франчайзи — оператора, выплачивающего вознаграждение правообладателю (франчайзеру) за возможность использовать его бренд и бизнес-модель.
На начало 2019 года в России действуют 744 ресторана KFC. Вознаграждение франчайзеру составляет 11 процентов выручки.
Последние новости
Путин вывел Россию из ракетного договора Смерть вокалиста The Prodigy Кита Флинта оказалась самоубийством В Кремле порассуждали о неисполнении поручений Путина
Компании , Александр Колобов , Сбербанк России , Интерфакс
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
«Украина победила Россию в борьбе за активы в Крыму»
Компании
Германия нашла новую «угрозу» «Северного потока — 2»
Экономика
США нанесли новый «удар» по Венесуэле
Экономика
«Газпром» отказался признать решение по иску «Нафтогаза»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение