Названо состояние богатейшего человека на планете

Его состояние достигло 131 миллиард долларов, увеличившись за год на 19 миллиардов долларов.

Как отмечает издание, акции ритейлера снизились в цене почти на 22% с тех пор, как в сентябре 2018 года капитализация Amazon выросла до 1 триллиона долларов. Однако ценные бумаги компании все же стоят больше, чем год назад, когда был опубликован предыдущий рейтинг.

Билла Гейтса. Безос поднялся на первую строчку рейтинга Forbes в марте 2018 года, обойдя ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft

Как известно, в январе глава Amazon и его супруга Маккензи объявили о разводе. В том случае, если Маккензи Безос получит при расторжении брака половину семейного капитала, она может возглавить список самых богатых женщин планеты, пишет Forbes.