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Названо состояние богатейшего человека на планете 

Ридус + ещё 10 2 часа назад
Фото: © Zuma\TASS
Лидерство в рейтинге богатейших людей мира, который ежегодно составляет журнал Forbes, сохранил за собой основатель и глава Amazon Джефф Безос.
Его состояние достигло 131 миллиард долларов, увеличившись за год на 19 миллиардов долларов.
Как отмечает издание, акции ритейлера снизились в цене почти на 22% с тех пор, как в сентябре 2018 года капитализация Amazon выросла до 1 триллиона долларов. Однако ценные бумаги компании все же стоят больше, чем год назад, когда был опубликован предыдущий рейтинг.
Безос поднялся на первую строчку рейтинга Forbes в марте 2018 года, обойдя ранее лидировавшего в списке основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Как известно, в январе глава Amazon и его супруга Маккензи объявили о разводе. В том случае, если Маккензи Безос получит при расторжении брака половину семейного капитала, она может возглавить список самых богатых женщин планеты, пишет Forbes.
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