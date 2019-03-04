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Forbes назвал самую богатую женщину мира 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Фото: © AP Photo / Francois Mori
Самой богатой женщиной по версии Forbes 2019 года стала наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс с состоянием в 49,3 миллиарда долларов, сообщило издание в понедельник.
В общем рейтинге богатейших людей планеты Майерс занимает 15-ую строчку. При этом весь список будет опубликован только 5 марта, уточняет издание.
Бетанкур-Майерс является членом правления L`Oreal с 1997 года. Майерс — единственная внучка изобретателя краски для волос и основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур.
"Майерс и ее ближайшие родственники владеют 33% L`Oreal", — пишет издание.
За прошедший год ее состояние выросло на 7,1 миллиарда долларов, или 17%, в основном благодаря удорожанию акций компании.
В 2018 году богатейшей женщиной в рейтинге Forbes была названа Элис Уолтон, дочь основателя сети гипермаркетов Walmart. Ее состояние издание оценило в 46 миллиардов долларов. При этом Forbes уточняет, что имя Бетанкур вовсе не ново для списка миллиардеров-женщин. Мать Майерс, Лилиан Бетанкур, входила в рейтинг Forbes с 1987 года и удерживала звание богатейшей женщины мира 14 лет подряд до 2001 года. В год своей смерти — 2017 — она также была лидером списка.
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Комментарии
Компании , Личный счет , Недвижимость , Лилиан Бетанкур , Wal-Mart Stores , Forbes
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