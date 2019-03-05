РБК: Дерипаска передал 3,4% акций En+ своим несовершеннолетним детям

Несовершеннолетние дети Олега Дерипаски Петр и Мария являются владельцами 3,4% акций холдинговой компании En+ . Соответствующую информацию раскрыл председатель совета директоров En+ Грегори Баркер в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам, пишет во вторник портал РБК.

Баркер, в частности, заявил, что назначенные в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) поверенные "будут голосовать акциями ВТБ (14,33%), бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда ["Вольное дело"] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)", — передает РБК.

Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании, отмечает издание.