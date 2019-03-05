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РБК: Дерипаска передал 3,4% акций En+ своим несовершеннолетним детям 

ТАСС + ещё 4 28 минут назад
Фото: ТАСС
Несовершеннолетние дети Олега Дерипаски Петр и Мария являются владельцами 3,4% акций холдинговой компании En+. Соответствующую информацию раскрыл председатель совета директоров En+ Грегори Баркер в ходе выступления 27 февраля в комитете палаты общин Великобритании по иностранным делам, пишет во вторник портал РБК.
Баркер, в частности, заявил, что назначенные в рамках сделки с Управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) поверенные "будут голосовать акциями ВТБ (14,33%), бывшей жены и бывшего тестя господина Дерипаски (6,75%), его благотворительного фонда ["Вольное дело"] (3,22%), а также трастового фонда детей (3,42%)", — передает РБК.
Ранее ни En+, ни ее менеджеры не раскрывали, что дети Дерипаски являются бенефициарами акций холдинговой компании, отмечает издание.
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Компании , В мире , Экономика , Олег Дерипаска , Банк ВТБ , Казначейство США , En+ Group , РБК
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