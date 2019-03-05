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Французская Total получила долю в «Арктик СПГ-2» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
«Новатэк» и французская компания Total подписали договор купли-продажи 10%-ной доли участия в проекте «Арктик СПГ-2».
«Новатэк» и концерн Total подписали договор купли-продажи в отношении 10% доли участия в проекте «Арктик СПГ-2» в рамках обязывающего соглашения об условиях вхождения в проект, заключенного в мае 2018 года на XXII Петербургском международном экономическом форуме, с закрытием сделки в первом квартале 2019 года», — говорится в сообщении на сайте «Новатэк».
Условия вхождения Total в проект включают оплату 10%-ной доли участия и финансирование «Арктик СПГ-2» через взносы в капитал.
Total считает, что санкции против России не мешают ей участвовать в «Арктик СПГ-2», пишет «Прайм».
С учетом доли Total в 19,4% в «Новатэке» и намерения российской компании сохранить 60% в «Арктик СПГ-2», общий экономический интерес Total в проекте составит примерно 21,6%. Однако если «Новатэк» решит сократить свою долю до уровня ниже 60%, французская компания сможет увеличить свою прямую долю до 15%.
Напомним, что Эр-Рияд также рассматривает возможность вхождения в проект «Арктик СПГ-2».
«Арктик СПГ-2» — второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа, после «Ямала СПГ». Проект планируется реализовать на базе Утреннего месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках проекта планируется построить три технологические линии. Ожидаемый срок запуска первой линии — 2022-2023 годы, с последующим запуском остальных линий в 2024 и 2025 годах.
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