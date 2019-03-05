Китай создаст национальную трубопроводную компанию

Китай объявил о намерении создать национальную трубопроводную компанию для либерализации нефтегазового рынка, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад государственного комитета по реформам и развитию, распространенный в честь ежегодной сессии Всекитайского собраний народных представителей.

"Создание новой трубопроводной компании могло бы помочь реформировать энергетический сектор путем отделения бизнесов транспортировки и реализации, устранив препятствия для разведки нефти и газа", — уточняет агентство со ссылкой на доклад.

При этом деталей и сроков создания новой структуры в докладе, по данным агентства, нет, но оно указывает что подобные планы существовали по крайней мере с 2014 года.

По мнению аналитика Sanford C. Bernstein & Co. в Гонконге Нила Бевериджа (Neil Beveridge), которое приводит агентство, такая реформа — это ключевой шаг к либерализации рынка нефти и газа и крупнейшей за последние десятилетия.