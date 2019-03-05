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Леонид Михельсон стал богатейшим россиянином по версии Forbes 

ТАСС + ещё 47 1 час назад
Фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон занял 32-е место месте в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, оказавшись при этом выше других россиян, представленных в рейтинге. Список опубликован во вторник на сайте издания.
Составители рейтинга оценили состояние Михельсона в $24 млрд
Второе место среди россиян занял основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($21,3 млрд), в апреле 2018 года возглавивший рейтинг богатейших бизнесменов России. В этом году в рейтинге богатейших людей мира Лисин расположился на 45-й строчке.
Замыкает тройку лидеров среди российских участников, представленных в списке, глава "Лукойла" Вагит Алекперов ($20,7 млрд).
Всего в рейтинге оказались 98 россиян. В общей сложности журнал насчитал в 2019 году в мире 2153 долларовых миллиардера. Первую строчку рейтинга занял глава компании Amazon Джефф Безос с состоянием в $131 млрд
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Комментарии3
Компании , Рынки , Экономика , Джефф Безос , Вагит Алекперов , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Amazon , Лукойл , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Forbes
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