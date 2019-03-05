У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000

Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон оказался на 32 месте в рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes.
В списке Forbes Михельсон оказался выше других россиян, пишет ТАСС. Так, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин оказался на 45-й строчке мирового рейтинга. Всего в рейтинг попали 98 россиян.
В апреле 2018 года Лисин возглавил список самых богатых людей России.
В этом году журнал Forbes насчитал в мире 2153 долларовых миллиардера. Первую строчку рейтинга занял глава компании Amazon Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 131 млрд долларов.