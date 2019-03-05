Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.72
$
65.94
74.50
74.65
Прогноз
11.03 – 18.03
$
65.00
74.00
Индексы и котировки Brent
65.48
+0.02 Золото
1285.02
–0.06 РТС
1180.15
–0.27
Динамика валют
EUR / USD
05.03
1.1299
–0.0016
18.02
1.1315
01.03
19.02
07.02

Самый богатый россиян Леонид Михельсон оказался на 32 месте в Forbes 

Рамблер + ещё 60 5 минут назад
Председатель правления компании «Новатэк» Леонид Михельсон оказался на 32 месте в рейтинге самых богатых людей мира, составленном журналом Forbes.
В списке Forbes Михельсон оказался выше других россиян, пишет ТАСС. Так, основной акционер Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин оказался на 45-й строчке мирового рейтинга. Всего в рейтинг попали 98 россиян.
В апреле 2018 года Лисин возглавил список самых богатых людей России.
В этом году журнал Forbes насчитал в мире 2153 долларовых миллиардера. Первую строчку рейтинга занял глава компании Amazon Джефф Безос. Его состояние издание оценило в 131 млрд долларов.
Компании , Видео , Рынки , Экономика , Джефф Безос , Леонид Михельсон , Владимир Лисин , Amazon , Новатэк , Новолипецкий металлургический комбинат , Forbes , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
ЕС отказал в деньгах прибалтийским распильщикам
Экономика Статьи
У богатейшего россиянина насчитали $24 000.000.000
Компании Рынки
Рубль ослабят еще больше
Рынки Экономика
В России запустили «альтернативу Сбербанку»
Личный счет
«Газпром», мечты не сбываются? Что ждет Россию
Компании Статьи
Турция сделала предупреждение США
Экономика Ближний Восток
Кудрин пристыдил россиян
Личный счет Экономика
Венесуэла оказалась на пороге глобального кризиса
Компании В мире
Набиуллина пожаловалась Путину
Экономика
«Северный поток — 2» под ударом: Москва напугала немцев
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение