Несколько расследований, связанных с выводом денег из России, поставили под угрозу репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии. Акции, указанных в расследованиях банков, резко упали в цене.
Как пишет газета «Ведомости», через европейские банки из стран бывшего СССР могли отмываться десятки миллиарды долларов. После передачи австрийским прокурором доклада фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, акции Raiffeisen Bank International рухнули сразу на 15%. Фонд утверждал, что именно этот банк помогал отмывать грязные деньги из России.
Известно также о падении акций банков в Нидерландах и Скандинавии. Так, Deutsche Bank подозревают в том, что через него было выведено в офшорные компании, созданные российской «Тройкой диалог», более 4,8 млн долларов США. Скандинавские СМИ в свою очередь писали о том, что банки региона были замешаны в отмывании средств не только из России, но и других бывших советских республик.