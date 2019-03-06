«Грязные деньги» из России испортили репутацию ведущим европейским банкам

Несколько расследований, связанных с выводом денег из России, поставили под угрозу репутацию банков из Австрии, Германии, Нидерландов, Скандинавии. Акции, указанных в расследованиях банков, резко упали в цене.

Как пишет газета «Ведомости» , через европейские банки из стран бывшего СССР могли отмываться десятки миллиарды долларов. После передачи австрийским прокурором доклада фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера , акции Raiffeisen Bank International рухнули сразу на 15%. Фонд утверждал, что именно этот банк помогал отмывать грязные деньги из России.