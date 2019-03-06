«Нафтогаз»: «Газпром» полностью прекратит транзит через Украину

Исполнительный директор Группы «Нафтогаз» Юрий Витренко признался, что «не видит никаких оснований для оптимизма» по поводу транзита российского газа через Украину после 2019 года, сообщило издание Укринформ

Он отметил на конференции в Брюсселе, что на последнем раунде трехсторонних переговоров под эгидой Еврокомиссии по транзиту газа в Европу ему стало ясно, что Россия не собирается продлевать контракт с Киевом.

«Позволю себе предположить, что в 2020 году не будет транзита через Украину. Не 30, 50 или 60 миллиардов кубических метров — полный ноль. Когда будет завершен проект «Северный поток-2» в этом году, не будет необходимости для России использовать украинский транзитный путь. И они не будут искать даже причины — они просто не будут использовать украинскую ГТС», — сказал он.

Он пожаловался на Еврокомиссию, которая требует от Киева соблюдения европейских правил — тарифов, анбандлинга. При этом «Газпрому» все равно и представители российской компании «вообще не понимают о чем речь», отметил Витренко.

Главным требованием «Газпрома» является отказ от всех претензий «Нафтогаза» в суде и от выплат 2,8 миллиарда долларов, которые обязал Россию выплатить Стокгольмский арбитраж.

Витренко сообщил, что даже если бы «Газпром» согласился на продление контракта, то он не соответствует европейским регуляторным правилам, а значит, ЕС будет давить на Украину.

«Даже если мы продолжим этот транзитный контракт, они (россияне) могут сказать, и скажут в 2020 году: извините, но мы имеем «Северный поток — 2», нам не нужен украинский путь. Или залезут в наш политический двор — мол, вы не являетесь в дальнейшем независимой страной», — добавил он.

В любом случае Витренко прогнозирует потери валового национального продукта (ВПН) Украины и экономический спад экономики в стране.