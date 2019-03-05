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В «Нафтогазе» не верят в сохранение транзита российского газа через Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
В "Нафтогазе" считают, что транзит российского газа в Евросоюз через Украину прекратится в 2020 году, рассказал исполнительный директор компании Юрий Витренко на конференции, посвящённой будущему украинского транзитного маршрута.
"В 2020 году не будет транзита через Украину", — сказал он.
"Я сейчас не вижу оптимизма или почвы ожидать, что будет разумная договорённость (на трёхсторонних переговорах между ЕК, Украиной и Россией — ред.) и что будет (продолжаться) транзит через Украину", — добавил Витренко.
В беседе с журналистами он также сказал, что отсутствие транзитного контракта после 2020 года — "это наиболее вероятный сценарий".
По мнению исполнительного директора "Нафтогаза", когда будет построен "Северный поток-2", у России не будет необходимости использовать украинский маршрут доставки газа в ЕС.
Если РФ прекратит этот транзит, страна "потеряет примерно 4% ВВП", добавил Витренко.
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