Нафтогаз решил подать жалобу на Газпром в Еврокомиссию

«Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия Газпрома в форме жалобы в рамках законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», — приводит РИА «Новости» слова Витренко.

Ранее стало известно, что Нафтогаз испугался полной потери транзита через Украину. Генеральный директор компании Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» необходимо «анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска».