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Нафтогаз решил подать жалобу на Газпром в Еврокомиссию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что в конце апреля компания подаст в Еврокомиссию жалобу на «Газпром» в рамках законодательства Евросоюза по конкуренции.
«Наше намерение — обратить внимание Евросоюза на злоупотребляющие действия Газпрома в форме жалобы в рамках законодательства по конкуренции, которую мы собираемся подать в конце апреля 2019 года», — приводит РИА «Новости» слова Витренко.
Ранее стало известно, что Нафтогаз испугался полной потери транзита через Украину. Генеральный директор компании Андрей Коболев заявил, что «Северный поток — 2» необходимо «анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска».
Витренко сделал пессимистичный прогноз по поводу транзита российского газа через украинскую территорию. По его словам, с 2020 года он прекратится. При этом премьер-министр России Дмитрий Медведев называл, какие условия необходимо выполнить Украине для сохранения транзита.
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Комментарии1
Компании , Экономика , Дмитрий Медведев , Юрий Витренко , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , РИА Новости
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