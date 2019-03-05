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Источники рассказали о судьбе счетов венесуэльских компаний в России 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Счета венесуэльских компаний в РФ переведут в банк "Российская финансовая корпорация" (РФК), такое решение принято российскими властями после консультаций с венесуэльской стороной и бизнесом, сообщили РИА Новости два источника, знакомые с ходом переговоров.
"РФК станет базовым банком для обслуживания всех венесуэльских предприятий, прежде всего, речь идет о PDVSA", — сказал один из собеседников агентства. От других подробностей он воздержался.
Ранее в феврале в Газпромбанке (ГПБ) отмечали, что в рамках взаимодействия с несколькими российскими компаниями-клиентами Газпромбанка в группе ГПБ несколько лет назад также были открыты счета PDVSA. Согласно распространенному тогда заявлению Газпромбанка, являясь одной из крупнейших нефтяных компаний мира, PDVSA имеет счета во многих банках, в том числе международных, а новые счета в ГПБ не открывались и не планируются к открытию. РИА Новости направило запрос в ГПБ относительно перевода счетов в РФК, однако банк не ответил на него.
Позднее в феврале агентство Рейтер со ссылкой на источник в российском банке сообщило, что Газпромбанк якобы решил заморозить счета PDVSA на фоне введения США санкций против венесуэльской компании. PDVSA опровергла информацию о заморозке счетов в Газпромбанке.
Банк "Российская финансовая корпорация" был создан в 1993 году. Банк принадлежит государственному "Рособоронэкспорту". В апреле 2018 года в отношении РФК были введены санкции США.
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Компании , В мире , Латинская Америка , Газпромбанк , РФК-банк , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Reuters
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