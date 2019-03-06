Из-за санкций США остановится развитие российских газовых гигантов. Ямальские проекты «НОВАТЕКа» под угрозой

Законопроект, регламентирующий антироссийские санкции, устанавливает наказания за участие в проектах России по добыче сырой нефти, однако термин «crude oil» в понимании США включает в себя не только нефть, но и газовый конденсат, уверен Дмитрий Маринченко. Дело в том, что самостоятельно строить заводы СПГ в России пока не научились.

«Принятие законопроекта обернется тем, что иностранным партнерам в российских СПГ-проектах, в том числе в «Арктик СПГ—2» [проект компании «Новатэк — прим. ред.], возможно, придется получать дополнительные разъяснения», — цитируют «Ведомости» аналитика.

О грозящей СПГ-проектам опасности от продленных санкций говорит и Игорь Юшков, отмечает «Национальная служба новостей». Он предположил, что в первую очередь они ударят по компаниям «Новатэк» и «Лукойл». По его мнению, об этом свидетельствуют слова министра финансов РФ Антона Силуанова

«Он сразу после анонса санкций заявил, что, если они будут распространены на «Арктик СПГ—2», компании помогут из Фонда национального благосостояния», — заключил эксперт.

4 марта президент США Дональд Трамп продлил санкции против России, введенные в 2014 году из-за ситуации на Украине, напоминает портал «Утро.ру» . Как уточняет телеканал RT , из-за убытков национальных компаний за отмену всех антироссийских ограничений намерен бороться вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо.

Ранее «URA.RU» сообщало, что ямальские проекты «НОВАТЭКа» могут пострадать от новых американских санкций. В частности, речь идет о введении ограничений в отношении инвесторов, которые вкладываются в российские проекты по сжиженному природному газу (СПГ) за границей.